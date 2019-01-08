Полиция назвала причину массового убийства в Одесской области

8 января, 2019, 15:46

Полиция назвала ревность причиной убийства четырех человек в Измаильском районе

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По предварительной информации, во время застолья подогретый водкой мужчина приревновал свою подругу к собутыльникам. Возникла ссора, потом - драка, во время которой злоумышленник топором и ножом нанес присутствующим смертельные ранения. Увидев, что натворил, он с места происшествия скрылся.

В результате четыре человека погибли: 42-летний хозяин дома, 55-ти и 41-летняя односельчане, и 29-летняя жительница соседнего села, которую, собственно, и приревновал мужчина.

Мужчину задержали у родственников в городе Измаил.