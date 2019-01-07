Массовое убийство в Одесской области: полиция задержала подозреваемого

7 января, 2019, 20:30

В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве четырех жителей Измаильского района

Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.

Сейчас принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что в Одесской области в одном из сел Измаильского района в частном доме были обнаружены тела хозяина , двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти.

По факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство двух или более лиц).