Массовое убийство в Одесской области: полиция задержала подозреваемого
7 января, 2019, 20:30
В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в убийстве четырех жителей Измаильского района
Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин в Facebook.
Сейчас принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия.
Ранее сообщалось, что в Одесской области в одном из сел Измаильского района в частном доме были обнаружены тела хозяина , двух мужчин и женщины с признаками насильственной смерти.
По факту начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 115 УК Украины (убийство двух или более лиц).
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