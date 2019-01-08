Нидерланды помогут семьям жертв катастрофы MH17 добиться компенсаций

8 января, 2019, 13:08

Правительство Нидерландов поможет семьям жертв катастрофы MH17 на Донбассе добиться компенсаций

Об этом сообщает De Telegraaf.

Сообщается, что министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферди Грапперхаус в письме парламента отметил, что родственники жертв могут получить бесплатную юридическую, если хотят присоединиться к уголовному делу в качестве потерпевшей стороны. Также они могут подать иск о выплате компенсаций.

Также сообщается, что родственникам уже выплачены компенсации от страховой компании и "Малайзийских авиалиний", поэтому иск против них не может быть повторно заявленный в уголовном процессе. В то же время семьи жертв могут попытаться добиться компенсаций от виновников трагедии.

Ожидается, что в течение пяти лет начнется судебный процесс по катастрофе MH17 в июле 2014 года.