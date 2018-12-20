Нидерланды готовят против России иск в Международный Суд за МН-17

20 декабря, 2018, 15:23

Нидерланды рассматривают возможность иска в Международный суд против России из-за того, что она отказывается начать переговоры

Об этом сообщает The New York Times.

МИД Нидерландов подготовило письмо в парламент, где отмечает, что Россия не сделала никаких шагов для урегулирования ситуации. В частности, речь идет о компенсации жертвам Boeing.

Отмечается, что Нидерланды и Австралия сделали запросы в Россию с целью привлечь ее к официальным совещаниям с целью установления истины и достижения справедливости. Однако, по словам главы МИД Нидерландов Стефа Блока, дипломатические усилия не принесли результата посредством переговоров об ответственности России, хотя правительство Нидерландов остается открытым для диалога. Хотя голландские власти еще не определились с точным планом действий, письмо ясно свидетельствует об их разочаровании Россией.

Власти страны отмечают, что Россия отрицает любую причастность к нападению, и западные союзники обвинили Кремль в попытке сорвать расследование с помощью кибератак и кампании дезинформации.