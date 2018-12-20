Нидерланды готовят против России иск в Международный Суд за МН-17
Об этом сообщает The New York Times.
МИД Нидерландов подготовило письмо в парламент, где отмечает, что Россия не сделала никаких шагов для урегулирования ситуации. В частности, речь идет о компенсации жертвам Boeing.
Отмечается, что Нидерланды и Австралия сделали запросы в Россию с целью привлечь ее к официальным совещаниям с целью установления истины и достижения справедливости. Однако, по словам главы МИД Нидерландов Стефа Блока, дипломатические усилия не принесли результата посредством переговоров об ответственности России, хотя правительство Нидерландов остается открытым для диалога. Хотя голландские власти еще не определились с точным планом действий, письмо ясно свидетельствует об их разочаровании Россией.
Власти страны отмечают, что Россия отрицает любую причастность к нападению, и западные союзники обвинили Кремль в попытке сорвать расследование с помощью кибератак и кампании дезинформации.
- Напомним, 23 мая родные погибших в катастрофе МН17 обнародовали открытое письмо к русским, в котором обвинили в сбивании лайнера российских лидеров. 24 мая Совместная следственная группа представила отчет, из которого следует, что авиалайнер Boeing рейса МН17 компании "Малазийские авиалинии" сбили 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территории Украины из установки "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады вооруженных сил РФ . Международная следственная группа показала обломок ракеты, сбившей MH17.
- Генсек НАТО назвал профессиональными выводы следователей по делу MH17. Австралия и Нидерланды официально обвинили Россиюв катастрофе MH17. ЕС полностью поддерживает расследованиекатастрофы MH17.
- Bellingcat разоблачила российского разведчика, который перебрасывал "Бук" на Донбасс. Сотни родственников жертв готовят жалобу в ЕСПЧ на Россию . ЕС призвал Россию взять ответственность за сбитый над Донбассом МН17.
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