На Закарпатье ищут туриста, заблудившегося перед Рождеством
8 января, 2019, 10:50
На Закарпатье продолжаются поиски туриста, который 6 января потерялся вместе с товарищем в районе горы Гимба Межгорского района
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Спасатели двумя поисковыми группами обследуют местность вероятного пребывания туриста-лыжника 1984 года рождения.
Первая группа ищет со стороны железнодорожной станции Оса Савеловского района в сторону горы Гимба, а вторая со стороны с. Пилипец в направлении станции Оса.
Всего в поисках принимают участие 17 спасателей и 3 единицы техники из трех горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Межгорье и Мукачево.
- 7 января в Карпатах нашли тело туриста, заблудившегося в ночь перед Рождеством.
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