На Закарпатье ищут туриста, заблудившегося перед Рождеством

8 января, 2019, 10:50

На Закарпатье продолжаются поиски туриста, который 6 января потерялся вместе с товарищем в районе горы Гимба Межгорского района

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

Спасатели двумя поисковыми группами обследуют местность вероятного пребывания туриста-лыжника 1984 года рождения.

Первая группа ищет со стороны железнодорожной станции Оса Савеловского района в сторону горы Гимба, а вторая со стороны с. Пилипец в направлении станции Оса.

Всего в поисках принимают участие 17 спасателей и 3 единицы техники из трех горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Межгорье и Мукачево.