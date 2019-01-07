В Карпатах нашли тело туриста, заблудившегося в ночь перед Рождеством

7 января, 2019, 13:49

Еще двух заблудившихся в ночь перед Рождеством, до сих пор разыскивают

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС в Закарпатской области .

"В 11:50 одной из поисково-спасательных групп было найдено тело третьего туриста. Сейчас спасатели транспортируют погибшего до ближайшего населенного пункта", - отмечается в сообщении.

В течение вечера 6 января к спасателям поступило два сообщения о заблудившихся туристах. Первый вызов поступил в Службу спасения 6 января в 17:00 от туристов, которые занимались фрирайдом на вершине горы Гимба Межгорского района и в условиях плохой видимости потеряли ориентиры и заблудились.

На их поиски были направлены отделения горных поисковиков с. Нижние Ворота Воловецкого района. В 00:15 спасатели нашли двух туристов и те сообщили, что их товарищ не смог продолжить с ними маршрут и остался ждать помощи в горах.

В тот же вечера 6 января по Службы спасения поступило еще одно сообщение о том, что в районе горы Гимба заблудились двое лыжников. Сообщила об этом спасателям в 20:20 жена одного из туристов. Мобильная связь с заблудшими отсутствует. Сейчас поиски еще двух туристов продолжаются.