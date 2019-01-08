Лондон не намерен откладывать Brexit
8 января, 2019, 14:30
Британское правительство не намерено откладывать Brexit, несмотря на сообщения СМИ о якобы обсуждении такой возможности
Об этом заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, сообщает Reuters .
В частности, Баркли опроверг сообщение о том, что Лондон и Брюссель тайно обсуждают возможность отсрочки выхода страны из Евросоюза.
"Могу совершенно четко заявить, что линия правительства заключается в том, чтобы покинуть ЕС 29 марта. Премьер-министр неоднократно заявляла об этом в парламенте. Важно, чтобы результаты референдума уважались", - добавил он.
Ранее сообщалось, что парламент Великобритании проголосует за соглашение о Brexit 15 января.
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