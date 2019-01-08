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Лондон не намерен откладывать Brexit


фото: REUTERS
Британское правительство не намерено откладывать Brexit, несмотря на сообщения СМИ о якобы обсуждении такой возможности

Об этом заявил министр по вопросам Brexit Стивен Баркли, сообщает Reuters .

В частности, Баркли опроверг сообщение о том, что Лондон и Брюссель тайно обсуждают возможность отсрочки выхода страны из Евросоюза.

"Могу совершенно четко заявить, что линия правительства заключается в том, чтобы покинуть ЕС 29 марта. Премьер-министр неоднократно заявляла об этом в парламенте. Важно, чтобы результаты референдума уважались", - добавил он.

Ранее сообщалось, что парламент Великобритании проголосует за соглашение о Brexit 15 января.

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