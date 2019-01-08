Климкин предлагает ввести постоянное ограничение въезда в Украину мужчин-россиян

8 января, 2019, 15:15

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступает за постоянное ограничение въезда в Украину мужчин-граждан России в возрасте от 16 до 60 лет

Об этом сообщает УНИАН .

"Я считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда. Я это говорил... А для чего мы снимаем и ввели биометрические данные из россиян? А для чего мы это отслеживаем, для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение, тогда фильтрация есть, нет военного положения - нет ", - отметил Климкин.