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Слободян подчеркнул, что ограничения на въезд россиян в Украине остаются

Госпогранслужба Украины опровергает отмену запрета на въезд мужчинам из России

Об этом сообщает помощник главы ГНСУ Олег Слободян в Facebook.

"Для внесения ясности в вопрос контроля за въездом иностранцев после снятия военного положения сообщаю, что Государственная пограничная служба продолжает осуществлять усиленные меры контроля за въездом иностранцев на территорию Украины. Конечно, в эпицентре нашего внимания - граждане РФ - зрелые мужчины, которые могут принимать участие в дестабилизирующих антиукраинских мероприятиях", - говорится в сообщении.

По его словам, пограничному контролю второй линии также подвергаются и женщины, так как именно они могут работать по заданиям спецслужб РФ.

"Мы продолжаем принимать меры усиленного контроля за въездом иностранцев в Украину. Такого (фразы об отмене запрета въезда для россиян, - ред.) я никому не говорил. В поле зрения нашего внимания в первую очередь остаются граждане РФ", - сказал Слободян изданию "Украинская правда".
 
Напомним, издание "Гордон", ссылаясь на Слободяна, распространило информацию, что Украина сняла запрет на въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения.
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