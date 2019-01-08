К ПЦУ готовы присоединиться 15 церковных общин Буковины
Об этом передает Укринформ.
"На сегодняшний день мне известно о не менее 15 церковных общинах, желающих начать процесс объединения и перейти к нашей церкви. Это только первые общины", - сказал архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий.
В Православной церкви Украины заверили, что никого не заставляют переходить, это исключительно желание общин.
"Мы никого не заставляем переходить и никого не стимулируем. Наши двери всегда открыты для всех общин, которые хотят перейти из Московского патриархата, или уже правильно говорить - с Русской Православной Церкви в единую каноническую Украинскую Православную Церковь", - добавил архиепископ.
Архиепископ напомнил, что сейчас в Черновицкой области уже 4 церковные общины приняли решение о присоединении к ПЦУ.
Как сообщалось ранее, первая община в Ровенской обл. перешла с УПЦ МП в Православную церковь Украины
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