К ПЦУ готовы присоединиться 15 церковных общин Буковины

8 января, 2019, 17:35

Представителям Православной церкви Украины известно о 15 церковных общинах, которые готовы перейти к ним от Московского патриархата

Об этом передает Укринформ.

"На сегодняшний день мне известно о не менее 15 церковных общинах, желающих начать процесс объединения и перейти к нашей церкви. Это только первые общины", - сказал архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий.

В Православной церкви Украины заверили, что никого не заставляют переходить, это исключительно желание общин.

"Мы никого не заставляем переходить и никого не стимулируем. Наши двери всегда открыты для всех общин, которые хотят перейти из Московского патриархата, или уже правильно говорить - с Русской Православной Церкви в единую каноническую Украинскую Православную Церковь", - добавил архиепископ.

Архиепископ напомнил, что сейчас в Черновицкой области уже 4 церковные общины приняли решение о присоединении к ПЦУ.

Как сообщалось ранее, первая община в Ровенской обл. перешла с УПЦ МП в Православную церковь Украины