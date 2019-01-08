Первая община в Ровенской области перешла с УПЦ МП к Православной церкви Украины
8 января, 2019, 15:01
К ПЦУ община присоединилась на Рождество, 7 января
Об этом сообщает Радио Свобода .
Община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области объявила о переходе с Украинской православной церкви Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.
"Общество изъявило желание, чтобы в нашем селе была создана Украинская Православная церковь. Во время этого церковь была до отказа заполнена людьми. Отец Виктор (Чабан) поддержал это решение и готов дальше служить обществу", - рассказал староста храма Николай Гаврилюк.
За это решение проголосовали более 300 членов общины. Ни одного прихожанина, который был бы против, не было.
Это первый случай перехода общины УПЦ МП к ПЦУ в Ровенской области.
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