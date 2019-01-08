Первая община в Ровенской области перешла с УПЦ МП к Православной церкви Украины

8 января, 2019, 15:01

К ПЦУ община присоединилась на Рождество, 7 января

Об этом сообщает Радио Свобода .

Община Крестовоздвиженского храма села Деражное Костопольского района Ровенской области объявила о переходе с Украинской православной церкви Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.

"Общество изъявило желание, чтобы в нашем селе была создана Украинская Православная церковь. Во время этого церковь была до отказа заполнена людьми. Отец Виктор (Чабан) поддержал это решение и готов дальше служить обществу", - рассказал староста храма Николай Гаврилюк.

За это решение проголосовали более 300 членов общины. Ни одного прихожанина, который был бы против, не было.

Это первый случай перехода общины УПЦ МП к ПЦУ в Ровенской области.