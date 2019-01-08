Британский депутат написал письма военнопленным морякам

8 января, 2019, 18:41

Джон Виттингдейл, глава Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании, направил письма украинским морякам, которых РФ захватила в Керченском проливе

Соответствующее письмо опубликовало посольство Украины в Великобритании в Twitter.

В частности, к морякам он обратился от имени Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании и пожелал им всего наилучшего в 2019 году.

"Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем вы возвратитесь домой к своим семьям. Я также буду рад однажды провести вам экскурсию парламентом Великобритании и пригласить вас на стакан пива! Будьте сильными!" - написал Виттингдейл.

В Группу дружбы с Украиной в парламенте Великобритании входит более 40 депутатов.

"Мы благодарны Джону Виттингдейлу, который от имени Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании направил письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией в результате акта агрессии 25 ноября 2018 года", - написали в посольстве Украины в Великобритании.

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