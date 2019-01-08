Британский депутат написал письма военнопленным морякам
Соответствующее письмо опубликовало посольство Украины в Великобритании в Twitter.
В частности, к морякам он обратился от имени Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании и пожелал им всего наилучшего в 2019 году.
"Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем вы возвратитесь домой к своим семьям. Я также буду рад однажды провести вам экскурсию парламентом Великобритании и пригласить вас на стакан пива! Будьте сильными!" - написал Виттингдейл.
В Группу дружбы с Украиной в парламенте Великобритании входит более 40 депутатов.
"Мы благодарны Джону Виттингдейлу, который от имени Группы дружбы с Украиной в парламенте Великобритании направил письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных Россией в результате акта агрессии 25 ноября 2018 года", - написали в посольстве Украины в Великобритании.
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Мы благодарны @JWhittingdale , который от имени Группы дружбы с # Украине в парламенте ВБ направил письма поддержки капитанам и экипажам трех украинских кораблей, захваченных # Россией в результате акта агрессии 25 ноября 2018 года #FreeAzovSeaSailors #LetMyPeopleGo #AzovSea #KerchStrait pic.twitter.com/ 9ICPK39qkn- Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 8, 2019
- Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива Россия захватила украинские военные корабли, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. О намерении они, согласно международным нормам, сообщили другой стороне. Однако вместо обеспечить фарватер, российские диспетчеры вызвали корабли ФСБ. Российские корабли "Соболь", "Дон", "Мангуст" и "Суздалец" совершили нападение на корабли ВМС Украины.
- ФСБ заявила о "провокации" Украины в "российских территориальных водах".
- По факту агрессии России против украинских судов в Азовском море в полную боевую готовность приведены подразделения Вооруженных сил Украины. Рада ввела военное положение в 10 областях Украины.
- Появился полный список 24 пленных украинских моряков. 27-28 ноября оккупационные "суды" в Крыму арестовали всех захваченных в плен украинских моряков.
- Главы МИД стран "Вышеградской четверки" - Венгрии, Польши, Чехии и Словакии - поддержали Украину при обсуждении нападения России в районе Керченского пролива. 97 европарламентариев призвали верховного представителя ЕС по иностранным делам Могерини и правительство ЕС к санкциям против РФ.
- Всем захваченным Россией украинским морякам предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы".
- Блокирование Россией Керченского пролива привело к кораблекрушениям. Агрессию РФ в Керченском проливе осудили 34 страны Международной морской организации.
- Все захваченные Россией украинские моряки назвались военнопленными.
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