В доме в Одесской области обнаружили тела 4 человек

7 января, 2019, 18:24

В Одесской области обнаружили тела четырех человек с признаками насильственной смерти

Об этом сообщает полиция Одесской области .

Сообщается, что тела обнаружили в одном из сел Измаильского района. Среди погибших - хозяин дома, женщина, еще двое мужчин. Для установления обстоятельств происшествия и задержанию причастных к убийству весь состав местной полиции подняли по тревоге.

"На месте происшествия работают полицейские местного отдела полиции, эксперты, кинологи, патрульные полицейские, работники Главного управления ЧП в Одесской области и сотрудники прокуратуры", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц".

Напомним, в Виннице мужчина забил молотком всю свою семью за несколько часов до Нового года.