В Виннице мужчина убил молотком всю свою семью за несколько часов до Нового года

2 января, 2019, 12:20

Предполагаемая версия убийства - человек мог расправиться с бывшей женой в результате длительного конфликта

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Убийство произошло вечером 31 декабря. Мужчина обратился в полицию с сообщением, что нашел в квартире тела двух женщин и сына, а также раненую 3-летнюю дочь.

Погибшими оказались его 63-летняя мать, 30-летняя жена и 7-летний сын. Дочь впоследствии скончалась в больнице.

Сейчас подозреваемый находится в СИЗО. Он предоставил следователям информацию, где выбросил молоток, которым наносил смертельные удары. Полицейские нашли и изъяли орудие убийства.

Отмечается, что год назад супруги развелись. Мать мужа проживала вместе с невесткой и помогала в воспитании внуков.

Полиция предполагает, что, вероятно, мужчина решил расправиться с бывшей женой в результате длительного конфликта.

"Следствием отрабатывались все возможные версии трагедии, в результате которой погибла семья. Проведенные следственные и оперативные мероприятия позволили определиться с ключевой версией убийства - муж мог расправиться с бывшей женой в результате длительного конфликта. Год назад супруги развелись, мать злоумышленника проживала с невесткой и внуками, у них были хорошие отношения. Следовательно, по предварительной информации следствия, подозреваемый мог убить родных людей во время очередной ссоры", - говорится в сообщении.

