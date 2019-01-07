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Снежные лавины: спасатели предупреждают о значительной опасности в Карпатах

Спасатели предупреждают о значительной опасности снежных лавин в Карпатах
 
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС .

"По данным Укргидрометцентра, 7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

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