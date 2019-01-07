Снежные лавины: спасатели предупреждают о значительной опасности в Карпатах
7 января, 2019, 10:20
Спасатели предупреждают о значительной опасности снежных лавин в Карпатах
Об этом сообщает пресс-служба ДСНС .
"По данным Укргидрометцентра, 7 января, в связи со снегопадами и метелями, в высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей, в горах Львовской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
- Недавно во Франции спасатели освободили двенадцатилетнего мальчика, который на 40 минут оказался под снегом горной лавины. Спасатели сообщили, что выжить после 40 минут лавины - это можно считать настоящим чудом. Ведь обычно люди гибнут под снегом уже через 15 минут.
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