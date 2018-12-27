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В Альпах мальчик пробыл под лавиной 40 минут и выжил

Во Франции спасатели освободили двенадцатилетнего мальчика, который на 40 минут оказался под снегом горной лавины

Об этом сообщила радиостанция France Bleu.

Ребенок вместе с родителями катался на горных лыжах вне выделенных трасс в районе горного курорта Ла-Плань (французские Альпы). В результате в этом месте сошла лавина - зона снежного завала составила 200 на 150 метров.

На место происшествия быстро прибыли спасатели. Мальчика удалось обнаружить только с помощью специально обученной собаки, ведь у ребенка не было радиомаяка.

Спасатели сообщили, что выжить после 40 минут лавины - это можно считать настоящим чудом. Ведь обычно люди гибнут под снегом уже через 15 минут. Впрочем, мальчик только со сломанной ногой. Его доставили в больницу.

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