В Альпах мальчик пробыл под лавиной 40 минут и выжил
27 декабря, 2018, 14:21
Во Франции спасатели освободили двенадцатилетнего мальчика, который на 40 минут оказался под снегом горной лавины
Об этом сообщила радиостанция France Bleu.
Ребенок вместе с родителями катался на горных лыжах вне выделенных трасс в районе горного курорта Ла-Плань (французские Альпы). В результате в этом месте сошла лавина - зона снежного завала составила 200 на 150 метров.
На место происшествия быстро прибыли спасатели. Мальчика удалось обнаружить только с помощью специально обученной собаки, ведь у ребенка не было радиомаяка.
Спасатели сообщили, что выжить после 40 минут лавины - это можно считать настоящим чудом. Ведь обычно люди гибнут под снегом уже через 15 минут. Впрочем, мальчик только со сломанной ногой. Его доставили в больницу.
По теме
27 декабря, 2018 На Ривненщине женщина родила восемнадцатого ребенка
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
По теме
27 декабря, 2018 На Ривненщине женщина родила восемнадцатого ребенка
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-