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Порошенко поздравил украинцев с подписанием Томоса

Президент Петр Порошенко обратился к гражданам Украины в связи с подписанием Томоса вселенским патриархом Варфоломеем

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Свершилось! Поздравляю всех нас с сегодняшним событием - подписанием Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Вместе с вами с нетерпением жду вручения Томоса и литургию, когда впервые вместе будут служить вселенский патриарх и митрополит Киевский и всея Украины.

Эта служба Божья станет наглядным воплощением надежд Украины", - говорится в сообщении президента.

 

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