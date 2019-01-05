Порошенко поздравил украинцев с подписанием Томоса

5 января, 2019, 14:32

Президент Петр Порошенко обратился к гражданам Украины в связи с подписанием Томоса вселенским патриархом Варфоломеем

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Свершилось! Поздравляю всех нас с сегодняшним событием - подписанием Томоса об автокефалии Православной церкви Украины.

Вместе с вами с нетерпением жду вручения Томоса и литургию, когда впервые вместе будут служить вселенский патриарх и митрополит Киевский и всея Украины.

Эта служба Божья станет наглядным воплощением надежд Украины", - говорится в сообщении президента.