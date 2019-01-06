В Стамбуле началась официальная церемония передачи Томосу Украине. ПРЯМОЙ ЭФИР
6 января, 2019, 08:35
В Стамбуле началась служба, во время которой состоится церемония вручения Томосу об автокефалии Православной церкви Украины
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
6 января 2019 после божественной литургии в патриаршем храме Святого Георгия вселенский патриарх Варфоломей передаст Томос предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию.
На церемонии вручения присутствовали президент Украины Петр Порошенко, председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий и члены украинской делегации.
- Напомним, 5 января Петр Порошенко обратился к гражданам Украины в связи с подписанием Томосу вселенским патриархом Варфоломеем .
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