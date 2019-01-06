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В Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие


фото: 0629.com.ua
В результате взрыва в жилом доме в Мариуполе погибли два человека

Об этом сообщает Национальная полиция в Донецкой области .

Вечером 5 января 2019 прогремел взрыв в жилой квартире. По данным правоохранителей, вызов в полицию поступил в 21:20. Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа.

"Полицейские выясняют происхождение взрыва. Число жертв уточняется", - сообщили в полиции.

Как сообщает сайт города Мариуполя 0629, инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на 3 этаже. По предварительной информации в результате взрыва гранаты погибли два человека. Очевидцы говорят, что один из пострадавших перед смертью из окна звал на помощь.

Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, полиция и военные. Также прибыли 4 машины скорой помощи.

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