В Мариуполе произошел взрыв в жилом доме, есть погибшие
Об этом сообщает Национальная полиция в Донецкой области .
Вечером 5 января 2019 прогремел взрыв в жилой квартире. По данным правоохранителей, вызов в полицию поступил в 21:20. Сейчас на месте взрыва работает следственно-оперативная группа.
"Полицейские выясняют происхождение взрыва. Число жертв уточняется", - сообщили в полиции.
Как сообщает сайт города Мариуполя 0629, инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на 3 этаже. По предварительной информации в результате взрыва гранаты погибли два человека. Очевидцы говорят, что один из пострадавших перед смертью из окна звал на помощь.
Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники, полиция и военные. Также прибыли 4 машины скорой помощи.
- Напомним, 2 января в Тернополе в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Макаренко погиб человек, еще двое госпитализированы.
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