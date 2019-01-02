В тернопольском общежитии взорвалась граната. Погиб мужчина, два человека пострадали

2 января, 2019, 19:39

В Тернополе в результате взрыва в многоквартирном доме на улице Макаренко погиб мужчина, еще двое госпитализированы

Как сообщает отдел коммуникации полиции Тернопольской области, взрыв прогремел около 16:00 в однокомнатной квартире, что на втором этаже дома.

На момент взрыва в комнате находилось четыре человека, которые распивали спиртные напитки. Вероятно, взорвалась граната, которую имел при себе один из мужчин.

"Зайдя в помещение, полицейские обнаружили тело мужчины. У него на пальце висело кольцо, вероятно, от гранаты. Рядом лежало еще двое раненых человек. Их доставили в больницу ", - говорится в сообщении.

По словам заместителя начальника ГУНП в Тернопольской области Степана Яцуха, на момент взрыва в комнате находилось четыре человека.

"Владелец квартиры говорит, что погибший - его сосед. Они смотрели телевизор и распивали спиртные напитки. Знакомый имел при себе опасный предмет. Он им хвастался и в результате неосторожного обращения - граната взорвалась", - сообщил Яцух.

Впрочем окончательную причину взрыва еще должно установить следствие. На месте происшествия работают криминалисты, оперативники, взрывотехники.

По сведениям полиции, в результате взрыва утечки газа не произошло. Не повреждены никакие коммуникации. Продолжается следствие.