В Киеве перед Рождеством будет курсировать ретропоезд

6 января, 2019, 09:46

В Киеве 6 января, накануне Рождества, будет курсировать праздничный ретропоезд

Об этом сообщает официальный сайт "Укрзализныци" .

Поезд отправится со станции "Киев-Пассажирский" 6 января в 12:50, а завершится путешествие прибытием на главный вокзал столицы в 15:15. Праздничный ретропоезд на паровозной тяге 6 января будет курсировать в составе паровоза Л-4600, четырех пассажирских вагонов и вагона-ресторана.

Во время путешествия вокруг Киева, которая продлится около двух с половиной часов, пассажиры смогут полюбоваться видами столицы, Днепром, увидеть грузовые и пассажирские станции и локомотивные депо.

Стоимость взрослого билета составляет 71,54 грн, детского - 61,15 грн.