На праздники Укрзализныця запустила 40 дополнительных поездов

1 января, 2019, 16:08

Укрзализныця назначила на новогодние праздники дополнительно 40 поездов на 311 рейсов

Об этом сообщают в пресс-службе АО "Укрзализныця".

Всего в это время будут курсировать 130 поездов, говорится в сообщении.

"В пиковые перевозки в период праздников и отпусков традиционно возрастает нагрузка на наиболее востребованный у пассажиров железнодорожный транспорт. Железнодорожники прилагают усилия, чтобы перевезти максимальное количество желающих соответствии с техническими возможностями", - пояснили в УЗ.