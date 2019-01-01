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На праздники Укрзализныця запустила 40 дополнительных поездов

Укрзализныця назначила на новогодние праздники дополнительно 40 поездов на 311 рейсов

Об этом сообщают в пресс-службе АО "Укрзализныця".

Всего в это время будут курсировать 130 поездов, говорится в сообщении.

"В пиковые перевозки в период праздников и отпусков традиционно возрастает нагрузка на наиболее востребованный у пассажиров железнодорожный транспорт. Железнодорожники прилагают усилия, чтобы перевезти максимальное количество желающих соответствии с техническими возможностями", - пояснили в УЗ.

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