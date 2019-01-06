В Бразилии произошло мощное землетрясение

6 января, 2019, 09:24

5 января на северо-западе Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS) .

По данным геологов, эпицентр подземных толчков располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака. Глубина залегания подземных толчков составила 575,3 км.

Однако, как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг землетрясения залегал на глубине 590 км, а эпицентр находился в 96 км от Тарауакы.

На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях в результате землетрясения нет.