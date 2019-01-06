В Бразилии произошло мощное землетрясение
6 января, 2019, 09:24
5 января на северо-западе Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS) .
По данным геологов, эпицентр подземных толчков располагался в 89 км к западу от муниципалитета Тарауака. Глубина залегания подземных толчков составила 575,3 км.
Однако, как сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), очаг землетрясения залегал на глубине 590 км, а эпицентр находился в 96 км от Тарауакы.
На данный момент информации о жертвах, пострадавших или разрушениях в результате землетрясения нет.
- Напомним, 26 декабря землетрясение магнитудой 4,1 произошло на греческом острове Закинтос в Ионийском море.
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-