В Греции произошло землетрясение
26 декабря, 2018, 18:02
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на греческом острове Закинтос в Ионийском море
Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Афинский институт геодинамики.
"В среду землетрясение магнитудой 4,1 произошло на острове Закинтос, что в Ионийском море", - говорится в сообщении.
Согласно данным Института, землетрясение произошло в 09:37 по местному времени.
Эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.
Ранее, 13 декабря, у греческого острова Закинтос произошло землетрясение магнитудой 4,4.
Напомним, сегодня ночью вблизи сицилийского муниципалитета Виагранде, у активного вулкана в Европе - Этна, который "проснулся" недавно произошло землетрясение магнитудой 4,8. Число пострадавших от стихийного бедствия возросло до 30 человек.
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