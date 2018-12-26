В Греции произошло землетрясение

26 декабря, 2018, 18:02

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло на греческом острове Закинтос в Ионийском море

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на Афинский институт геодинамики.

"В среду землетрясение магнитудой 4,1 произошло на острове Закинтос, что в Ионийском море", - говорится в сообщении.

Согласно данным Института, землетрясение произошло в 09:37 по местному времени.

Эпицентр природного явления был зафиксирован в 47 километрах к югу от острова.

Ранее, 13 декабря, у греческого острова Закинтос произошло землетрясение магнитудой 4,4.

Напомним, сегодня ночью вблизи сицилийского муниципалитета Виагранде, у активного вулкана в Европе - Этна, который "проснулся" недавно произошло землетрясение магнитудой 4,8. Число пострадавших от стихийного бедствия возросло до 30 человек.