Трамп пригрозил заблокировать работу госучреждений США на годы

6 января, 2019, 09:02

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к прекращению работы части госучреждений на годы

Об этом сообщает BBC Украина .

Трамп не исключил, что может ввести в стране чрезвычайное положение для того, чтобы построить стену на границе с Мексикой. Сейчас сделать это мешает Конгресс, который отказывается выделять средства на возведение стены.

Конфликт по этому поводу привел к тому, что часть государственных учреждений в США не работают уже на протяжении трех недель.

По словам Трампа, он не подпишет ни одного документа, пока Конгресс не профинансирует возведение стены на американо-мексиканской границе. Демократы же выступают категорически против.

Сначала Трамп положительно оценил переговоры с лидерами Демократической партии, проходивших в Белом доме: "Все мы находимся на одном пути и хотим, чтобы правительство снова работал", - заявил Трамп.

Однако впоследствии, когда журналист спросил у президента США, действительно тот готов продолжать "шатдаун" годами, президент ответил утвердительно.

"Я действительно сказал это, да. Я не думаю, что это произойдет, но да, я готов к этому", - сказал он.

Так же утвердительно Трамп ответил на вопрос о возможном использовании чрезвычайных полномочий, чтобы обойти необходимость получить согласие Конгресса на строительство стены: "Я могу сделать это... Это еще один путь, как это сделать", - сказал Трамп.

В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа с лидерами Демократической партии Нэнси Пелоси и Чаком Шумер.

После ее завершения Шумер заявил журналистам, что Трамп отказал в восстановлении работы правительства.

"Мы сказали президенту, что нам нужно, чтобы правительство заработал. Он отказал. Он заявил, что правительство не будет очень долго. Луне или года", - сказала Шумер.

Строительство стены на границе с Мексикой - одна из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он требует выделить на этот проект $5,7 млрд, однако американские законодатели так и не пришли к согласию относительно этой статьи бюджета.