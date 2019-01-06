Трамп пригрозил заблокировать работу госучреждений США на годы
Об этом сообщает BBC Украина .
Трамп не исключил, что может ввести в стране чрезвычайное положение для того, чтобы построить стену на границе с Мексикой. Сейчас сделать это мешает Конгресс, который отказывается выделять средства на возведение стены.
Конфликт по этому поводу привел к тому, что часть государственных учреждений в США не работают уже на протяжении трех недель.
По словам Трампа, он не подпишет ни одного документа, пока Конгресс не профинансирует возведение стены на американо-мексиканской границе. Демократы же выступают категорически против.
Сначала Трамп положительно оценил переговоры с лидерами Демократической партии, проходивших в Белом доме: "Все мы находимся на одном пути и хотим, чтобы правительство снова работал", - заявил Трамп.
Однако впоследствии, когда журналист спросил у президента США, действительно тот готов продолжать "шатдаун" годами, президент ответил утвердительно.
"Я действительно сказал это, да. Я не думаю, что это произойдет, но да, я готов к этому", - сказал он.
Так же утвердительно Трамп ответил на вопрос о возможном использовании чрезвычайных полномочий, чтобы обойти необходимость получить согласие Конгресса на строительство стены: "Я могу сделать это... Это еще один путь, как это сделать", - сказал Трамп.
В пятницу в Белом доме состоялась встреча Трампа с лидерами Демократической партии Нэнси Пелоси и Чаком Шумер.
После ее завершения Шумер заявил журналистам, что Трамп отказал в восстановлении работы правительства.
"Мы сказали президенту, что нам нужно, чтобы правительство заработал. Он отказал. Он заявил, что правительство не будет очень долго. Луне или года", - сказала Шумер.
Строительство стены на границе с Мексикой - одна из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа. Он требует выделить на этот проект $5,7 млрд, однако американские законодатели так и не пришли к согласию относительно этой статьи бюджета.
- Напомним, 5 января Трамп заявил, что готов объявить чрезвычайное положение из-за стену на границе с Мексикой.
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