Трамп готов объявить чрезвычайное положение из-за стены на границе с Мексикой
Об этом сообщает ABC News .
Вместе с тем, президент США не уточнил детали такого процесса.
Ссылаясь на источники, телеканал сообщил, что в случае объявления чрезвычайного положения станет возможным перенаправления средств из бюджета минобороны США на финансирование стены без разрешения Конгресса.
При этом эксперт по вопросам бюджета Тодд Харрисон отметил, что финансирование строительства стены таким образом является незаконным.
"Это противозаконно - использование денег для целей, отличных от тех, на которые они были направлены, без получения предварительного разрешения Конгресса. Я не думаю, что объявления чрезвычайной ситуации в этом случае могло бы изменить ситуацию ", - заявил Харрисон.
В Демократической партии добавили, что использовать чрезвычайное положение для построения стены на границе с Мексикой, "абсолютно неприемлемо". Демократы, вероятно, будут оспаривать действия администрации в суде.
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