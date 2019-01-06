Руководитель NASA отменил визит главы "Роскосмоса" в США
Об этом сообщают "Крым.Реалии" .
Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн сообщил, что принял решение отменить запланированный на февраль визит в США руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Ранее сообщалось, что визит был "отложен".
Как сказал Брайденстайн газете The Washington Post, агентство прошлой осенью пригласило Рогозина, который находится в списке санкций, чтобы сохранить "крепкие рабочие отношения" с Роскосмосом. Решение, однако, было пересмотрено после резкой критики со стороны ряда сенаторов, сообщил директор NASA.
В частности, сенатор-демократ Джин Шахин назвала Рогозина одним из архитекторов "кампании агрессии, которую ведет Кремль против своих соседей". Кроме того, сенатор отметила, что Рогозин "известный своими расистскими, гомофобскими и антиамериканскими заявлениями", а его приезд в США подорвал бы национальную безопасность США.
Шахин поддержали заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер и председатель подкомитета по космосу республиканец Тед Круз, который неоднократно выражал тревогу в связи с тем, что зависимость NASA от России в космической отрасли дает Владимира Путина козыри в противостоянии с США.
- Напомним, в сентябре 2018 в "Роскосмосе" начали отрицать вину в утечке воздуха на МКС российского сотрудника и обвинили американских астронавтов.
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