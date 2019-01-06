Руководитель NASA отменил визит главы "Роскосмоса" в США

6 января, 2019, 13:36

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн отменил визит главы "Роскосмоса" Дмитрия Розгозина в США

Об этом сообщают "Крым.Реалии" .

Глава американского космического агентства NASA Джим Брайденстайн сообщил, что принял решение отменить запланированный на февраль визит в США руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Ранее сообщалось, что визит был "отложен".

Как сказал Брайденстайн газете The Washington Post, агентство прошлой осенью пригласило Рогозина, который находится в списке санкций, чтобы сохранить "крепкие рабочие отношения" с Роскосмосом. Решение, однако, было пересмотрено после резкой критики со стороны ряда сенаторов, сообщил директор NASA.

В частности, сенатор-демократ Джин Шахин назвала Рогозина одним из архитекторов "кампании агрессии, которую ведет Кремль против своих соседей". Кроме того, сенатор отметила, что Рогозин "известный своими расистскими, гомофобскими и антиамериканскими заявлениями", а его приезд в США подорвал бы национальную безопасность США.

Шахин поддержали заместитель председателя сенатского комитета по разведке демократ Марк Уорнер и председатель подкомитета по космосу республиканец Тед Круз, который неоднократно выражал тревогу в связи с тем, что зависимость NASA от России в космической отрасли дает Владимира Путина козыри в противостоянии с США.