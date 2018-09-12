Во всем виноваты США: Роскосмос утверждает, что это американцы специально просверлили дырку на МКС

12 сентября, 2018, 11:05

В Роскосмосе начали отрицать вину в утечке воздуха на МКС российского сотрудника. Теперь виноваты - американские астронавты, которые "специально просверлили дыру"

Об этом сообщает российский "Коммерсант" со ссылкой на участников расследования.

Комиссия Роскосмоса выбрала приоритетную версию разгерметизации корабля "Союз МС-0", пристыкованного к Международной космической станции. Ведомство стало расследовать факт преднамеренного вмешательства американских астронавтов.

Роскосмос считает, что американские астронавты могли намеренно просверлить отверстие в "Союзе" и таким образом спровоцировать досрочную отправку корабля на Землю c больным членом экипажа.

"Срочная эвакуация всего экипажа со станции позволила бы ему продолжить полноценное лечение, а бытовой отсек, в котором и было обнаружено отверстие, сгорел бы при входе в атмосферу. В случае острой медицинской необходимости американцам придется самим платить за новый корабль", - говорится в сообщении.

Перед этим сообщалось, что утечка воздуха на МКС произошел из-за халатности сотрудника РКК "Энергия" при сборке "Союза": тот просверлил лишнее отверстие в корпусе аппарата и просто замазал ее клеем, не сообщив о погрешности.

Утечка воздуха на МКС произошла в ночь на 30 августа 2018 года. Сначала проблему пытались устранить специальной клейкой лентой, но давление продолжило падать. Компенсировать утечку воздуха удалось с помощью баллонов, а саму дыру пришлось заклеивать дважды - на установленную пломбу наложили дополнительную заплату.

Один из собеседников издания РИА "Новости" рассказал, что проблема появилась еще на Земле в процессе построения "Союза". По его словам, личность ответственного уже установлено.

Другой источник уточнил, что когда сотрудник осознал свою ошибку, то заклеил отверстие специальным клеем. Через это проблему не обнаружили во время проверки корабля на герметичность. Дырка не сказывалась первые два месяца орбитального полета, но когда клей подсох, его выдавило наружу.