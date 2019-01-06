КОРД выдворил в Грузию "смотрящего за зоной"
Операция проводилась сотрудниками уголовного розыска полиции в Хмельницкой области совместно с коллегами из управления стратегических расследований, спецназовцами и сотрудниками управления Государственной миграционной службы, рассказывает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.
В декабре 2014 года Оболонским районным судом г. Киева мужчина был осужден по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины и отбывал наказание в Райковецкой исправительной колонии.
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Срок его заключения истек, а незадолго до этого Хмельницкий горрайонный суд принял решение о принудительном выдворении гражданина Грузии за пределы Украины с запретом дальнейшего въезда, поскольку после выхода на свободу он намеревался вернуться в преступные круги для организации и совершению тяжких и особо тяжких преступлений.
Поэтому 4 января мужчину доставили в аэропорт Борисполь, откуда самолетом отправили в страну происхождения.
- Как заявлял перед этим первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин, украинская власть и правоохранительные органы не будут позволять иностранным "ворам в законе" находиться в Украине .
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