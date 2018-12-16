 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Это мусор здесь не нужен": Аброськин выступил за жесткое законодательство по "криминальным авторитетам". Как в Грузии

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины задержал грузинского "вора в законе" Георгия Лобджанидзе по кличке "Куцу"

Об этом сообщает Судебный репортер .

При этом адвокаты Лобджанидзе утверждают, что полиция его "незаконно удерживает" и готовит к принудительной депортации средствами Службы безопасности Украины.

"Лобджанидзе отказывается давать показания и не идет на контакт с представителями правоохранительных органов, основной целью которых является депортировать его с территории Украины", - сообщает издание.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что 15 декабря в Киеве задержали еще одного "вора в законе" по кличке "Темо Сухумский". Его задержали на воровской встрече, где "решали вопросы преступного мира".

Содержание своей беседы с задержанным Аброськин излагает следующим образом:

"Говорю ему: "Отправим на историческую родину". Видели бы как он отреагировал, с безумными глазами и просьбой куда угодно, но только не в Грузию.

Почему боятся возвращаться в свою страну? Потому что там очень жесткое законодательство в отношении таких лиц "со звездами". Там непреклонная позиция государства: полиция задержала, прокурор поддержал полицию, а судья отправил надолго за решетку, где сам себя он и обслуживает, потому что все с такими "звездами", и прислуги нет ...

Да, на сегодня у нас пока нет таких законов, но этих разрисованных обезьян будем сажать в тюрьму или выбрасывать вон из нашей страны, потому что это мусор здесь не нужен".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

17 декабря, 2018 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать