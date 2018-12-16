"Это мусор здесь не нужен": Аброськин выступил за жесткое законодательство по "криминальным авторитетам". Как в Грузии

16 декабря, 2018, 14:49

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины задержал грузинского "вора в законе" Георгия Лобджанидзе по кличке "Куцу"

Об этом сообщает Судебный репортер .

При этом адвокаты Лобджанидзе утверждают, что полиция его "незаконно удерживает" и готовит к принудительной депортации средствами Службы безопасности Украины.

"Лобджанидзе отказывается давать показания и не идет на контакт с представителями правоохранительных органов, основной целью которых является депортировать его с территории Украины", - сообщает издание.

В то же время первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook сообщил, что 15 декабря в Киеве задержали еще одного "вора в законе" по кличке "Темо Сухумский". Его задержали на воровской встрече, где "решали вопросы преступного мира".

Содержание своей беседы с задержанным Аброськин излагает следующим образом:

"Говорю ему: "Отправим на историческую родину". Видели бы как он отреагировал, с безумными глазами и просьбой куда угодно, но только не в Грузию.

Почему боятся возвращаться в свою страну? Потому что там очень жесткое законодательство в отношении таких лиц "со звездами". Там непреклонная позиция государства: полиция задержала, прокурор поддержал полицию, а судья отправил надолго за решетку, где сам себя он и обслуживает, потому что все с такими "звездами", и прислуги нет ...

Да, на сегодня у нас пока нет таких законов, но этих разрисованных обезьян будем сажать в тюрьму или выбрасывать вон из нашей страны, потому что это мусор здесь не нужен".