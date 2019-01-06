5 января на фронте: уничтожен один оккупант
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.
При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минского соглашениями не зафиксировано.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский, Водяное на Мариупольском направлении.
За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.
По данным разведки, 5 января, один оккупант был уничтожен и один ранен.
В течение текущих суток враг огонь не открывал.
Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
- Напомним, в течение 5 января российский оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня .
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