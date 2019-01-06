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5 января на фронте: уничтожен один оккупант

5 января на фронте был уничтожен один российский оккупант, еще один ранен

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

5 января российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минского соглашениями не зафиксировано.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский, Водяное на Мариупольском направлении.

За прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не получил ранений.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

По данным разведки, 5 января, один оккупант был уничтожен и один ранен.

В течение текущих суток враг огонь не открывал.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

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