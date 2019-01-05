Сутки на фронте: оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня

5 января, 2019, 18:26

В течение 5 января российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.

При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минского соглашениями не зафиксировано.

Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский на Мариупольском направлении.

Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.

Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.