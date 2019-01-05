Сутки на фронте: оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток, в период с 00.00 до 18.00 российские оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня.
При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минского соглашениями не зафиксировано.
Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе города Авдеевка на Донецком направлении и вблизи поселков Павлополь, Лебединский на Мариупольском направлении.
Вследствие обстрелов российско-оккупационных войск ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал.
Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.
- Напомним, 4 января на фронте было уничтожено двух оккупантов , один ранен.
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