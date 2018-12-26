Во львовском аэропорту начались проблемы с рейсами из-за непогоды
26 декабря, 2018, 12:25
Из-за непогоды в международном аэропорту "Львов" начались проблемы с рейсами
Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.
Так, рейс авиакомпании "Lot Polish Airlines" LOT757 Варшава - Львов в связи с метеоусловиями во Львове сел в аэропорту Варшавы. А рейс LOT758 Львов - Варшава отменили.
Кроме этого, рейс авиакомпании "Azur Air Ukraine" UTN3232 (маршрут Шарм-эль-Шейх - Львов) сел в аэропорту Борисполь, в связи с метеоусловиями Львова.
Рейсы UTN3231 (маршрут Львов - Шарм-эль-Шейх) задерживается вылетом из Львова в 13:00.
Отмечается, что пассажирам было предоставлено питание.
- Напомним, 25 декабря вечером из-за непогоды остались обесточенными 556 населенных пунктов в девяти областях Украины.
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