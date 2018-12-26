Во львовском аэропорту начались проблемы с рейсами из-за непогоды

26 декабря, 2018, 12:25

Из-за непогоды в международном аэропорту "Львов" начались проблемы с рейсами

Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

Так, рейс авиакомпании "Lot Polish Airlines" LOT757 Варшава - Львов в связи с метеоусловиями во Львове сел в аэропорту Варшавы. А рейс LOT758 Львов - Варшава отменили.

Кроме этого, рейс авиакомпании "Azur Air Ukraine" UTN3232 (маршрут Шарм-эль-Шейх - Львов) сел в аэропорту Борисполь, в связи с метеоусловиями Львова.

Рейсы UTN3231 (маршрут Львов - Шарм-эль-Шейх) задерживается вылетом из Львова в 13:00.

Отмечается, что пассажирам было предоставлено питание.