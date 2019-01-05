Во Франции вновь вспыхнули столкновения "желтых жилетов" с полицией

5 января, 2019, 20:11

5 января в Париже возобновились столкновения "желтых жилетов" с полицией

Об этом сообщает DW .

Демонстранты устроили шествие от парижской ратуши в здание французского парламента. Сначала шествие продолжалось мирно, однако впоследствии несколько участников начали швырять бутылки и камни в сторону полицейских. Правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Вскоре на место событий прибыло спецподразделение полиции. После инцидента шествие продлили.

Еще около тысячи "желтых жилетов" устроили акцию у офиса информагентства AFP. Они выкрикивали лозунги против президента Франции Эммануэля Макрона и критиковали освещение протестного движения в медиа. После получасовой акции протестующие двинулись в сторону ратуши.

Протестовали также неподалеку Триумфальной арки на бульваре Елисейские Поля. Одна из выступающая заявила, что уступки французского правительства недостаточны и что "желтые жилеты" выходить на улицы и в дальнейшем.

Кроме Парижа, "желтые жилеты" протестовали и в других городах Франции, в частности в Бордо, Гренобле, Нанте, Руане и Тулузе. Информагентство dpa со ссылкой на радиостанцию FranceInfo сообщила, что в акциях принимали участие от нескольких десятков до 1200 человек.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил в twitter о вспышках насилия в нескольких городах. Чиновник призвал протестующих вести себя ответственно и уважать закон.