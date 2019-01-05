В Турции задержали подозреваемого в убийстве студенток в Харькове
5 января, 2019, 19:04
В Турции задержан подозреваемый в убийстве двух иностранных студенток в Харькове
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на DHA .
Как сообщили в Интерполе, задержан прибыл в Турцию в среду, 2 января. Цокмез Гусну Цан, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток, был задержан на кладбище вблизи могилы отца и доставлен в турецкое Бюро общественной безопасности.
3 января, в полицию в Харькове обратился 19-летний парень и сообщил, что его подруги с 31 декабря прошлого года не отвечают на телефонные звонки. Полиция выехала по месту жительства девушек и обнаружила в квартире тела двух 20-летних иностранных гражданок с признаками насильственной смерти.
- 5 января Национальная полиция объявила в розыск гражданина Турции , подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове.
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