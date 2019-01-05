Убийство студенток в Харькове: полиция объявила в розыск гражданина Турции

5 января, 2019, 18:04

Полиция объявила в розыск гражданина Турции, подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове

Об этом сообщает официальный сайт Национальной полиции .

20-летнего подозреваемого по имени Цокмез Гусну Цан объявят и в международный розыск. Полиция отмечает приметы преступника: на вид 20-25 лет, рост 170 см, крепкого телосложения, волосы черные, имеет пирсинг на левой брови и под нижней губой. На лице следы царапин, характерные следам от пальцев рук.

Сотрудники Нацполиции также устанавливают свидетелей преступления, которые 31 декабря в период с 16:00 до 19:00 в районе улицы Валентинивской и станции метро "Студенческая" видели указанное лицо и водителя автомобиля, к которому обращался разыскиваемый с просьбой отвезти в международный аэропорт Харьков.

3 января, в полицию обратился 19-летний парень и сообщил, что его подруги с 31 декабря прошлого года не отвечают на телефонные звонки. Полиция выехала по месту жительства девушек и обнаружила в квартире тела двух 20-летних иностранных гражданок с признаками насильственной смерти.