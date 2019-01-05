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Томос наш, следующая остановка - НАТО и ЕС, - Геращенко


фото: 24tv.ua
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила надежду, что вслед за Томосом, Украина получит членство в НАТО и Евросоюзе

Об этом Геращенко написала в facebook.

"Нам кричали из Москвы и шипели в Киеве, что Томос не дадут. И еще имели наглость просить "повремени с Томосом", лишь бы не Порошенко его получил. В своей злобе не осознавая, что как упустим этот исторический шанс, то на столетие потеряем возможность создания Поместной Церкви. Томос наш. Следующая остановка - НАТО и ЕС. Верю в это ", - написала Геращенко.

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