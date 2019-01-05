Томос наш, следующая остановка - НАТО и ЕС, - Геращенко
5 января, 2019, 16:29
Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко выразила надежду, что вслед за Томосом, Украина получит членство в НАТО и Евросоюзе
Об этом Геращенко написала в facebook.
"Нам кричали из Москвы и шипели в Киеве, что Томос не дадут. И еще имели наглость просить "повремени с Томосом", лишь бы не Порошенко его получил. В своей злобе не осознавая, что как упустим этот исторический шанс, то на столетие потеряем возможность создания Поместной Церкви. Томос наш. Следующая остановка - НАТО и ЕС. Верю в это ", - написала Геращенко.
- Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей в субботу, 5 января 2019 года, в 12:40 по Киеву подписал Томос об автокефалии объединенной Православной церкви Украины .
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