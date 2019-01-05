4 января в фронте: уничтожены двое оккупантов, один ранен

5 января, 2019, 10:32

В течение 4 января 2019 года россияне и наемники трижды открывали огонь по позициям ВСУ на линии столкновения в Донецкой и Луганской областях

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"4 января российске оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.

В штабе сообщили, что за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не погиб и не получил ранений.

Вместе с тем, по данным разведки, 4 января, двое оккупантов погибло и один получил ранения.

В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.

В течение текущих суток, 5 января, российско-террористические силы огонь не открывали.