4 января в фронте: уничтожены двое оккупантов, один ранен
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
"4 января российске оккупационные войска три раза нарушили режим прекращения огня. При этом случаев применения вооружения, запрещенного Минскими соглашениями не зафиксировано", - говорится в сообщении.
Опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Свободный на Луганском направлении и дважды вблизи населенного пункта Водяное на Мариупольском направлении.
В штабе сообщили, что за прошедшие сутки ни один военнослужащий Объединенных сил не погиб и не получил ранений.
Вместе с тем, по данным разведки, 4 января, двое оккупантов погибло и один получил ранения.
В ответ на провокации противника подразделения Объединенных сил применяли дежурные огневые средства.
В течение текущих суток, 5 января, российско-террористические силы огонь не открывали.
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