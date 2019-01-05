Правительственными программами поддержки воспользовались 6 тыс. сельхозпредприятий, - Гройсман
5 января, 2019, 16:51
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в 2018 году правительственными программами поддержки воспользовались более 6 тыс. сельхозпредприятий и 104 тысяч домохозяйств
Об этом Владимир Гройсман сообщил в facebook.
"В 2018 году правительственными программами поддержки аграриев воспользовались более 6 тыс. предприятий и около 104 тыс. украинских домохозяйств", - написал Гройсман.
В частности, правительство компенсировало 2500 грн хозяевам за каждого теленка, 1500 грн предприятиям за каждую молочную корову, 80% стоимости семян и саженцев, 15-40% стоимости украинской сельхозтехники, 25-30% стоимости строительства ферм.
Гройсман заверил, что все программы поддержки аграриев будут продолжены в 2019 году.
- Напомним, в декабре 2018 Владимир Гройсман заявил, что уже через 5 лет Украина откажется от импортного газа.
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