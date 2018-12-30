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Уже через 5 лет Украина откажется от импортного газа, - Гройсман


фото: beztabu.net
Кабинет Министров Украины рассчитывает, что благодаря улучшению регулирования в газодобывающей отрасли объемы добычи вырастут и приблизят государство к независимости от внешних поставок

Об этом премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил в интервью Интерфакс-Украина .

Он отметил, что сегодня в стране добывается около 20 млрд кубов природного газа, а потребляется почти 33 млрд.

"... Вот мне бы еще 13 млрд в Украине нарастить за 5 лет и тогда мы сможем отказаться от импортных цен вообще. Вместе с тем, мы за эти годы уменьшить потребление газа через энергоэффективность. Я сегодня хорошо понимаю, как за 5 лет построить энергетическую независимость нашего государства ", - пояснил премьер.

По его словам, с 2015 года был осуществлен ряд шагов, которые будут существенно стимулировать увеличение исключительного украинского газа на внутреннем рынке:

"... С 2015 года мы полностью изменили систему администрирования налогов в нефтегазовой сфере, то есть фактически мы для новых скважин уменьшили вдвое и более раз рентные платежи для того, чтобы стимулировать добычу газа. Также мы открыли пространственные данные. Более того, Геонедра теперь будут проводить только аукционы на доступ к недрам, это тоже очень конкурентная история ".

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