Порошенко и Эрдоган обсудили освобождения украинцев из российских тюрем

5 января, 2019, 17:09

Президент Украины Петр Порошенко встретился в Стамбуле с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины .

Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и поблагодарил за соавторство Турецкой Республики в принятой в декабре 2018 резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыму и Азове.

Отдельное внимание было уделено мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации.

Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.