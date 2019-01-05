Порошенко и Эрдоган обсудили освобождения украинцев из российских тюрем
Об этом сообщает официальное интернет-представительство президента Украины .
Порошенко высоко оценил неизменную поддержку Турцией суверенитета и территориальной целостности нашего государства и поблагодарил за соавторство Турецкой Республики в принятой в декабре 2018 резолюции Генеральной ассамблеи ООН по осуждению милитаризации российской стороной Крыму и Азове.
Отдельное внимание было уделено мерам с целью освобождения незаконно заключенных украинских граждан из российских тюрем, а также обеспечения прав граждан Украины, в том числе крымских татар, на территории Крыма в условиях российской оккупации.
Во время переговоров лидеры двух государств обсудили пути укрепления стратегического партнерства, усиления координации взаимодействия на международной арене, перспективы заключения двустороннего соглашения о зоне свободной торговли.
- Напомним, 5 января Петр Порошенко обратился к гражданам Украины в связи с подписанием Томосу вселенским патриархом Варфоломеем .
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