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Певица Юлия Лорд возвращается на большую сцену

Популярная в 90-ых гг. украинская певица Юлия Лорд записала сингл "Белое - черное" и готовит выход своего нового альбома

Об этом она заявила 4 января 2019 года в эфире авторской программы Богдана Буткевич "Ч/Б шоу" на телеканале Еспресо.TV.

"Я готовлю альбом с украинскими текстами", - сообщила певица.

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При этом она отметила, что названия у этого альбома пока что нет.

"Мы еще не придумали. Сейчас мы выпустили первый сингл, это "Белое - черное". Почему "белое"? Почему "черное"? В жизни вообще так бывает, что она полосами там вся", - добавила Юлия.

По просьбе ведущего она выполнила эту композицию, а также свою колядку "Спи, Иисус".

  • Предыдущий альбом Юлии Лорд назывался "8 секунд" и он был представлен вниманию слушателей в 2012 году.
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