Лучшие клипы 2018: хиты, которые вы точно слышали, и песни, которые могли пропустить

1 января, 2019, 12:32

Мария Гурская

Бесспорно, самым большим открытием и хитом 2018 года стала песня группы KAZKA - Плакала. Но не фиалкой единой - мы решили поискать достойные клипы этого года, которые вы могли пропустить

Google обнародовала традиционный отчет Youtube Rewind - в нем можно увидеть, что интересовало украинцев на видеохостинге больше всего за 2018 год. Приятно, что украинский и некоторые мировые чарты наконец возглавила украиноязычная песня - уже упомянутая выше "Плакала", клип на которую собрал более 86 млн просмотров на Youtube.