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Лучшие клипы 2018: хиты, которые вы точно слышали, и песни, которые могли пропустить

Бесспорно, самым большим открытием и хитом 2018 года стала песня группы KAZKA - Плакала. Но не фиалкой единой - мы решили поискать достойные клипы этого года, которые вы могли пропустить
Google обнародовала традиционный отчет Youtube Rewind - в нем можно увидеть, что интересовало украинцев на видеохостинге больше всего за 2018 год. Приятно, что украинский и некоторые мировые чарты наконец возглавила украиноязычная песня - уже упомянутая выше "Плакала", клип на которую собрал более 86 млн просмотров на Youtube.

Второе место - у клипа "Босая" российского дуэта # 2Маши:

Также в тройке лидеров - видео на песню "ТОП" украинской группы "Время и стекло":

В дальнейшем список самых популярных клипов украинских исполнителей:

  1. KAZKA - "Плакала"
  2. "Время и Стекло" - "ТОП"
  3. MONATIK и Надя Дорофеева - "Глубоко ..."
  4. "Время и Стекло" - "Е, Бой"
  5. LOBODA - SuperSTAR
  6. Оля Полякова - "Королева Ночи"
  7. MARUV & BOOSIN - "Drunk Groove"
Как можем видеть, в топ лучших клипов, кроме видео группы KAZKA, не попал ролик ни одного русскоязычного исполнителя. Поэтому мы решили частично исправить это недоразумение, создав собственный список лучших украиноязычных клипов-2018 года.

Jamala - Крылья

ONUKA - STRUM

Kozak System - Сила и Оружие

Жадан и Собаки - Кобзон

Pianoбой - Все Что Тебя Не Убивает

Сергей Бабкин - Дыши медленно

 

БEZ ОБМЕЖЕНЬ - Воля

Бумбокс & The Gitas - Тримай мене

The Hardkiss - "Коханці"

Океан Эльзы - Без тебе

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