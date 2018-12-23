Лучшие клипы 2018: хиты, которые вы точно слышали, и песни, которые могли пропустить
1 января, 2019, 12:32 Мария Гурская
Бесспорно, самым большим открытием и хитом 2018 года стала песня группы KAZKA - Плакала. Но не фиалкой единой - мы решили поискать достойные клипы этого года, которые вы могли пропустить
Google обнародовала традиционный отчет Youtube Rewind - в нем можно увидеть, что интересовало украинцев на видеохостинге больше всего за 2018 год. Приятно, что украинский и некоторые мировые чарты наконец возглавила украиноязычная песня - уже упомянутая выше "Плакала", клип на которую собрал более 86 млн просмотров на Youtube.
Второе место - у клипа "Босая" российского дуэта # 2Маши:
Также в тройке лидеров - видео на песню "ТОП" украинской группы "Время и стекло":
В дальнейшем список самых популярных клипов украинских исполнителей:
- KAZKA - "Плакала"
- "Время и Стекло" - "ТОП"
- MONATIK и Надя Дорофеева - "Глубоко ..."
- "Время и Стекло" - "Е, Бой"
- LOBODA - SuperSTAR
- Оля Полякова - "Королева Ночи"
- MARUV & BOOSIN - "Drunk Groove"
Как можем видеть, в топ лучших клипов, кроме видео группы KAZKA, не попал ролик ни одного русскоязычного исполнителя. Поэтому мы решили частично исправить это недоразумение, создав собственный список лучших украиноязычных клипов-2018 года.
The Hardkiss - "Коханці"
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