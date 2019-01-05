Пергамент с Томосом доставили с Афона на Фанар
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на пресс-службу Бигорского монастыря в Македонии.
"4 января 2019 года Его Святейшество, вселенский патриарх Варфоломей принял в своей резиденции иконописца и каллиграфа, иеромонаха Луку из монастыря Ксенофонт, что на Афоне, который передал Его Святейшеству пергамент с изготовленным Томосом, написанным его рукой для автокефальной церкви в Украине", - говорится в сообщении.
Справка
5-6 января во Вселенском патриархате проходят торжества, связанные с Томосом.
Сегодня вселенский патриарх Варфоломей подпишет Томос об автокефалии Православной церкви Украины.
А завтра в Патриаршем храме Святого Георгия состоится вручение Томоса и божественная литургия, которую совместно проведут вселенский патриарх Варфоломей и митрополит ПЦУ Епифаний.
В Стамбул уже прибыла украинская делегация во главе с президентом Петром Порошенко, председателем Верховной Рады Андрей Парубий и первым вице-премьер-министром - министром экономического развития и торговли Степаном Кубивым для участия в церемониях подписания и вручения Томоса.
В понедельник, 7 января, в Софии Киевской состоится праздничное богослужение с участием главы государства, где будет продемонстрирован Томос. После литургии Томос будет перенесен для всеобщего обозрения в трапезный храм Софии Киевской (Малая София), где каждый желающий сможет его увидеть в любой день с 8 часов утра до 18 часов вечера.
Читайте также
-
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-
-
Читайте также
-
10 декабря, 2018 Что ждет Ломаченко после победы над Педрасой
-
10 декабря, 2018 Виталий Портников: Олигархи просто ждут своего часа
-