Нервно шептали: он таки подписал, - Цеголко о реакции российских журналистов на подписание Томоса
5 января, 2019, 19:27
Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко рассказал о реакции российских журналистов на подписание вселенским патриархом Варфоломеем Томоса
Об этом Святослав Цеголко сообщил в facebook.
"В тот день, когда не только мы гордимся своей страной. Это день, когда к Украине с особым уважением относятся во всем мире. И не только в тот момент, когда десятки камер склоняются над подписью Патриарха Варфоломея под Томосом ...
Но и тогда, когда куча российских журналистов в храме святого Георгия нервно шепчет своим редакторам: он таки подписал ... В тот день, когда не только веришь, а уже знаешь наверняка, что мы обязательно победим извечного врага ", - написал Цеголко.
- Напомним, 5 января Петр Порошенко обратился к гражданам Украины в связи с подписанием Томоса вселенским патриархом Варфоломеем .
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