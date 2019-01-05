Нервно шептали: он таки подписал, - Цеголко о реакции российских журналистов на подписание Томоса

5 января, 2019, 19:27

Пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко рассказал о реакции российских журналистов на подписание вселенским патриархом Варфоломеем Томоса

Об этом Святослав Цеголко сообщил в facebook.

"В тот день, когда не только мы гордимся своей страной. Это день, когда к Украине с особым уважением относятся во всем мире. И не только в тот момент, когда десятки камер склоняются над подписью Патриарха Варфоломея под Томосом ...

Но и тогда, когда куча российских журналистов в храме святого Георгия нервно шепчет своим редакторам: он таки подписал ... В тот день, когда не только веришь, а уже знаешь наверняка, что мы обязательно победим извечного врага ", - написал Цеголко.