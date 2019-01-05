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Двух украинских моряков освободили из плена пиратов


фото: segodnya.ua
Пираты освободили двух украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Сейчас они возвращаются домой

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: с пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER", - написал министр.

По словам главы МИД, они являются последними из 12 заявленных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года.

"Благодарю украинских консулов за слаженную работу", - добавил Климкин.

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