Двух украинских моряков освободили из плена пиратов

5 января, 2019, 08:20

Пираты освободили двух украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER. Сейчас они возвращаются домой

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Павел Климкин.

"Начинаем 2019-й с хороших новостей: с пиратского плена домой возвращаются двое украинских моряков-членов экипажей судов ARK TZE и ANUKET AMBER", - написал министр.



По словам главы МИД, они являются последними из 12 заявленных украинских моряков, которые удерживались пиратами с прошлого года.

"Благодарю украинских консулов за слаженную работу", - добавил Климкин.