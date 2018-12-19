В Нигерии из плена пиратов освободили украинского моряка
Об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.
"Члены экипажа корабля Pomerania Sky, которые были похищены в конце октября 2018 у побережья Нигерии, освобождены. Все моряки находятся в безопасном месте и ожидают возвращения в свои семьи", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.
Делом освобождения моряков из плена изначально занималась межведомственная группа под руководством заместителя главы МИД Польши.
Польский МИД поблагодарил судовладельца и советников за профессиональное ведение сложного дела, а также власти Нигерии и напомнили, что это пятое похищение поляков в Гвинейском заливе у берегов Африки с 2013 года.
МИД Польши также призвало моряков, чтобы они перед трудоустройством на корабли в опасном регионе всегда проверяли, имеет ли судовладелец соответствующую страховку.
- Напомним, 29 октября стало известно о том, что с Pomerania Sky у побережья Нигерии похищены 11 членов экипажа, в том числе, восемь граждан Польши, двое филиппинцев и украинец.
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