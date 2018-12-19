В Нигерии из плена пиратов освободили украинского моряка

19 декабря, 2018, 10:31

Экипаж судна Pomerania Sky, среди одиннадцати членов которого были восемь поляков, двое филиппинцев и украинец, освобожден из плена нигерийских пиратов

Об этом сообщило министерство иностранных дел Польши.

"Члены экипажа корабля Pomerania Sky, которые были похищены в конце октября 2018 у побережья Нигерии, освобождены. Все моряки находятся в безопасном месте и ожидают возвращения в свои семьи", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства.

Делом освобождения моряков из плена изначально занималась межведомственная группа под руководством заместителя главы МИД Польши.

Польский МИД поблагодарил судовладельца и советников за профессиональное ведение сложного дела, а также власти Нигерии и напомнили, что это пятое похищение поляков в Гвинейском заливе у берегов Африки с 2013 года.

МИД Польши также призвало моряков, чтобы они перед трудоустройством на корабли в опасном регионе всегда проверяли, имеет ли судовладелец соответствующую страховку.