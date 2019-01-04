В США приняли проект бюджета для завершения шатдауна

4 января, 2019, 08:52

Палата представителей американского Конгресса приняла два законопроекта о финансировании правительства для завершения шатдауна

В частности, речь идет о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 и других ведомств до 30 сентября.

По итогам голосования, первый документ поддержали 239 конгрессменов, против - 192. за второй проголосовали 241, против - 190 человек.

Главной причиной разногласий между партиями было финансирование работ по строительству стены на границе с Мексикой, за которую выступает администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом $5 млрд на эти цели не предусмотрены.

Ожидается, что лидеры Конгресса от обеих сторон встретятся с президентом в Белом доме в пятницу, 4 января.

В администрации Трампа уже заявили, что выступают против этих законопроектов и будут советовать президенту наложить на него вето. На этот случай демократы подготовили отдельный временный бюджет для министерства внутренней безопасности, которое занимается строительством стены.

Справка:

Правительственный шатдаун в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может угрожать миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Из-за шатдауна госслужащие должны уйти в неоплачиваемый отпуск.

Кроме того, работу продолжают госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.

Из-за того что демократы не смогли договориться с республиканцами по поводу госбюджета на 2018 год, в ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный шатдаун и в стране временно прекратили финансировать госучреждения.