Правительственный "шатдаун" в США: госучреждения частично прекратили работу
Как сообщает ВВС, верхняя палата Конгресса США не смогла прийти к согласию и набрать нужные 60 голосов, чтобы утвердить законопроект о финансировании правительства.
Отмечается, республиканцы и демократы не достигли согласия в ключевых вопросах. В частности, демократы требовали от администрации США продолжать финансирование ряда программ в 2018 году.
Сенаторы пока остаются в зале заседаний и продолжают обсуждение.
Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.
Вместе с тем, продолжат работу госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.
В последний раз правительственный "шатдаун" в США прошел в 2013 году и продолжался 16 дней.
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