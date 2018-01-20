Правительственный "шатдаун" в США: госучреждения частично прекратили работу

20 января, 2018, 10:18

В ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения

Как сообщает ВВС, верхняя палата Конгресса США не смогла прийти к согласию и набрать нужные 60 голосов, чтобы утвердить законопроект о финансировании правительства.

Отмечается, республиканцы и демократы не достигли согласия в ключевых вопросах. В частности, демократы требовали от администрации США продолжать финансирование ряда программ в 2018 году.

Сенаторы пока остаются в зале заседаний и продолжают обсуждение.

Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.

Вместе с тем, продолжат работу госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.

В последний раз правительственный "шатдаун" в США прошел в 2013 году и продолжался 16 дней.