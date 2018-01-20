 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительственный "шатдаун" в США: госучреждения частично прекратили работу

В ночь с 19 на 20 января в США официально начался правительственный "шатдаун" и в стране временно прекратили финансировать госучреждения

Как сообщает ВВС, верхняя палата Конгресса США не смогла прийти к согласию и набрать нужные 60 голосов, чтобы утвердить законопроект о финансировании правительства.

Отмечается, республиканцы и демократы не достигли согласия в ключевых вопросах. В частности, демократы требовали от администрации США продолжать финансирование ряда программ в 2018 году.

Сенаторы пока остаются в зале заседаний и продолжают обсуждение.

Правительственный "шатдаун" в США означает практически полное прекращение финансирования госструктур. Это может грозить миллиардными потерями стране, даже если он продлится несколько дней. Госслужащие должны будут уйти в неоплачиваемый отпуск.

Вместе с тем, продолжат работу госучреждения, которые работают в сфере нацбезопасности, медицины, помощи в случае стихийных бедствий, налогообложения, почтовых услуг и управления воздушным пространством.

В последний раз правительственный "шатдаун" в США прошел в 2013 году и продолжался 16 дней.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2018 суббота

19 января, 2018 пятница

больше новостей

20 января, 2018 суббота

19 января, 2018 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать