Одесский аэропорт отремонтируют к середине 2019 года, - Омелян

4 января, 2019, 15:57

Все работы в одесском аэропорту могут быть завершены в середине 2019 года, что позволит поприветствовать в Одессе Ryanair и Wizz Air

Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире "Радио Свобода", передает Еспресо.TV .

"В случае Украины у нас есть амбициозные проекты. Я надеюсь, что в этом году мы сможем утешить украинцев новым аэродромом в Одессе, который заработает полностью, будет достроена взлетная полоса. Благодаря президенту и парламенту мы впервые за много лет начинаем работу по строительству аэропорта между Днепром и Запорожьем в городке Соленое. Амбициозных проектов много", - сказал Омелян.

По его словам, все работы в одесском аэропорту могут быть завершены в середине 2019 года. Реалистичным кажется сдать его полностью до конца года.

"Я думаю, что мы сможем уже летом этого года приветствовать в Одессе Ryanair и Wizz Air", - добавил министр.

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