Одесский аэропорт отремонтируют к середине 2019 года, - Омелян
Об этом министр инфраструктуры Владимир Омелян рассказал в эфире "Радио Свобода", передает Еспресо.TV .
"В случае Украины у нас есть амбициозные проекты. Я надеюсь, что в этом году мы сможем утешить украинцев новым аэродромом в Одессе, который заработает полностью, будет достроена взлетная полоса. Благодаря президенту и парламенту мы впервые за много лет начинаем работу по строительству аэропорта между Днепром и Запорожьем в городке Соленое. Амбициозных проектов много", - сказал Омелян.
По его словам, все работы в одесском аэропорту могут быть завершены в середине 2019 года. Реалистичным кажется сдать его полностью до конца года.
"Я думаю, что мы сможем уже летом этого года приветствовать в Одессе Ryanair и Wizz Air", - добавил министр.
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- 17 декабря Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) предоставило национальному провайдеру аэронавигационного обслуживания Украэрорух сертификат соответствия нормам Европейского Союза.
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